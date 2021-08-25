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Глава NASA с нетерпением ждет встречи с гендиректором Роскосмоса
Общество
Глава NASA с нетерпением ждет встречи с гендиректором Роскосмоса
pixabay.com  /  chrsgnzlz

Вашингтон, 25 августа. Встреча главы NASA Билла Нельсона с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным состоится сразу, как позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Нельсон с нетерпением ждет встречи с Рогозиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского космического ведомства.

Сам Рогозин ранее в своих соцсетях выразил надежду на то, что встреча состоится до конца 2021 года. Он также пригласил Нельсона с женой к себе в гости.

Глава Роскомоса пригласит американского предпринимателя Илона Маска на запуск «Союза МС-19» с Байконура. К тому же Рогозин хочет отправить приглашение основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону и владельцу аэрокосмической компании Blue Origin Джеффу Безосу.

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Дмитрий Рогозин роскосмос нельсон
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