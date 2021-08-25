Москва признала памятником архитектуры усадьбу дьяка Иванова — Левашовых

Москва, 25 августа. Главный дом и флигель усадьбы дьяка А. И. Иванова — Левашовых в Москве признали памятником архитектуры, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Решение приняли после обращения местных жителей в Мосгорнаследие. В список нуждающихся в охране также вошли доходный дом В. И. Мясникова, расположенный в Большом Козихинском переулке, комплекс Александро-Мариинского училища на Большой Ордынке, а также усадьба XIX века улице Гончарной.

«Здания признали объектами культурного наследия регионального значения, теперь их исторический облик находится под охраной государства», — передает ТАСС ответ пресс-службы Мосгорнаследия.

В рамках охраны государство обеспечит всем памятникам архитектуры сохранность исторического облика. Сообщается также, что в скором времени внимание будет уделено и другим объектам из перечня.

В Белове же памятник героям Великой Отечественной войны был осквернен вандалами. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.