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Подвергшаяся жестокости бывшего мужа Маргарита Грачева стала мамой в третий раз
Шоу-бизнес
Подвергшаяся жестокости бывшего мужа Маргарита Грачева стала мамой в третий раз
vk.com  /  Маргарита Грачёва

Санкт-Петербург, 25 августа. Петербурженка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, родила третьего сына. Об этом «мама-трансформер» рассказала в своих соцсетях.

Грачева получила популярность благодаря трагичным событиям и своей силе духа. Бывший супруг приревновал жену, вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Одну из них удалось спасти, но на месте другой сейчас находится современный протез. Петербурженка после пережитого горя смогла вернуться к полноценной жизни и начать новые отношения.

Она не так давно вышла замуж за возлюбленного Максима, от которого 25 августа 2021 года родила ребенка. Родители до последнего думали, что у них появится девочка, но за месяц до родов врачи сообщили паре, что Грачева ждет третьего сына.

«Сегодня я стала мамой-трансформером в кубе», — написала девушка.

Она сопроводила радостное сообщение фотографией, на которой запечатлена маленькая ножка малыша в руке-протезе мамы. Пост Грачевой набрал 27,5 тысячи лайков и более 2,4 тысячи комментариев с поздравлениями.

Похожий снимок ранее в соцсетях разместила звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. Она также родила сына и спустя десять дней после появления на свет малыша наконец-то назвала его имя.

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мать трансформер маргарита грачева
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