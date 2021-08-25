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Модель-таксист из Иркутска догнала злостного нарушителя ПДД за рулем
Происшествия
Модель-таксист из Иркутска догнала злостного нарушителя ПДД за рулем
pixabay.com

Иркутск, 25 августа. Модель Алена Мутьева, работающая в одном из сервисов такси, стала свидетелем ДТП в Иркутске и не дала нарушителю скрыться с места происшествия.

Девушка рассказала подробности инцидента. По ее словам, в ночь на 21 августа она везла двух пассажиров, когда увидела, как водитель одного из автомобилей сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Нарушитель ПДД решил скрыться, но Мутьева решительно поехала за ним.

Ей удалось догнать его во дворах. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший в ДТП в результате попал в больницу, где перенес уже две операции.

Мутьева стала работать таксистом после возвращения из Шанхая. Там смелая девушка занималась модельным бизнесом.

Два грузовых автомобиля ранее смяли иномарку на трассе М4-ДОН под Воронежем. В результате ДТП водитель легковой машины скончался.

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Все новости / Происшествия / Модель-таксист из Иркутска догнала злостного нарушителя ПДД за рулем
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