Модель-таксист из Иркутска догнала злостного нарушителя ПДД за рулем

Иркутск, 25 августа. Модель Алена Мутьева, работающая в одном из сервисов такси, стала свидетелем ДТП в Иркутске и не дала нарушителю скрыться с места происшествия.

Девушка рассказала подробности инцидента. По ее словам, в ночь на 21 августа она везла двух пассажиров, когда увидела, как водитель одного из автомобилей сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Нарушитель ПДД решил скрыться, но Мутьева решительно поехала за ним.

Ей удалось догнать его во дворах. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший в ДТП в результате попал в больницу, где перенес уже две операции.

Мутьева стала работать таксистом после возвращения из Шанхая. Там смелая девушка занималась модельным бизнесом.

Два грузовых автомобиля ранее смяли иномарку на трассе М4-ДОН под Воронежем. В результате ДТП водитель легковой машины скончался.