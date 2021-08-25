Жительница Пскова устроила разнос Джарахову за песню «Я в моменте»

Москва, 25 августа. Исполнитель песни «Я в моменте » Эльдар Джарахов грубо «послал» девушку, попросившую предоставить оригинальную аранжировку для исполнения песни детским хором.

Жительница Пскова, участница шоу «Голос»1 и руководитель детского вокального ансамбля Алина Виардо рассказала о хамском отношении Джарахова, передает KP.RU. Скандал разгорелся после официального запроса девушки к менеджерам артиста.

Как уточнила Виардо, песня, ставшая главным хитом лета, ей очень понравилась, и она решила сделать выступление с детским хором «Ангелы Чарли Чаплина». Однако найти в Сети качественную минусовку не удалось, поэтому она написала менеджеру Джарахова и еще одной популярной исполнительнице этого трека Mary Gu, «чтобы попросить у них минус». Она отправила сообщения на всех возможных площадках.

Первым ответил менеджер Mary Gu, сообщил, что права на песню «Я в моменте 2» принадлежат Джарахову, поэтому обратиться стоит в лейбл Little Big Family. Однако вскоре в Instagram Джарахова появилось видеообращение с использованием матерных слов, шокировавшее Виардо.

«Ни при каких условиях не буду работать с людьми, которые пишут не моему менеджеру по поводу сотрудничеству, а моим друзьям или мне на прямую, — обратился Джарахов в видео-истории в своем аккаунте с 2,8 млн подписчиков.

Виардо в ответ заявила, что не воспринимала бы грубость на свой счет, но дело касается детей, за которых она готова «просто рвать».

«Вы можете посмотреть, как я обратилась. Я написала «ДЕТИ СОТРУДНИЧЕСТВО», что это детский коллектив хочет исполнять ваши песни, популяризировать ваше творчество. ⟨…⟩ Но ты, блин, говоришь на всю аудиторию такие слова. Ты как свинья относишься к своим поклонникам», — подчеркнула вокалистка.

Она напомнила инцидент с другой популярной исполнительницей Клавой Кокой из Black Star, которая на просьбу организаторов концерта за кулисами, в грубой форме отказалась выйти к детям.

«Мне стыдно за таких артистов. Что касается детей, я буду всегда рвать и метать таких артистов-алкашей, которые так позволяют себе разговаривать», — резюмировала Виардо.

Ранее в среду сообщалось, что песня Джарахова «Я в моменте», записанная вместе с рэпером Маркулом, стала самой прослушиваемой среди российских пользователей стримингового сервиса Spotify. Далее идут три хита итальянской группы Maneskin. Россияне охотно слушали композиции I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента