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«Татьяна будет счастлива»: таролог предсказала скорый брак для дочери Успенской
Шоу-бизнес
«Татьяна будет счастлива»: таролог предсказала скорый брак для дочери Успенской
Prt Scr instagram.com  /  @uspenskayalubov_

Москва, 25 августа. Татьяне Плаксиной, находящейся под гиперопекой звездной мамы Любови Успенской, будет непросто обрести свое счастье, предупредила популярный таролог Саона.

Отношения певицы и ее дочери уже несколько лет обсуждает вся страна. Дамы обвиняли друг друга во всех смертных грехах, но позже помирились. Теперь Успенская всерьез озаботилась обустройством семейной жизни наследницы. Таролог Саона рассказала Пятому каналу, изменится ли к лучшему жизнь Татьяны, пережившей серьезный личностный кризис.

По словам предсказательницы, 31-летнюю Плаксину в ближайшее время ждут серьезные отношения, которые приведут к официальному созданию семьи. Однако еще несколько лет пройдет прежде, чем Татьяна обретет настоящее счастье. Причиной этого, отметила Саона, станет звездная мать девушки, которая опасается, что ее единственная дочь встретит альфонса и повторит ее ошибки.

«Брак случится примерно через три года», — заявила таролог.

Предсказательница увидела, что брачный союз будет крепким, Татьяна станет матерью. Замужество также положительно скажется на раскрытии таланта и поможет Татьяне показать себя с лучшей стороны.

Ранее в среду Плаксина случайно привлекла к себе внимание поклонников в Сети заметными шрамами на руке. Во время эфира в Instagram она решила пообщаться с фанатами и исполнить для них песню. Однако подписчики художницы обратили внимание на шрамы в районе плеча. Они предположили, что та получила их, когда упала с велосипеда и серьезно травмировалась. После инцидента Плаксина пережила ряд операций, в том числе по восстановлению челюсти из-за перелома.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Татьяна будет счастлива»: таролог предсказала скорый брак для дочери Успенской
успенская таролог плаксина татьяна плаксина
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