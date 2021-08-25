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Водитель большегруза под Воронежем спровоцировал смертельное ДТП
Происшествия
Водитель большегруза под Воронежем спровоцировал смертельное ДТП
pxhere.com

Воронеж, 25 августа. Авария произошла в Раменском районе на трассе М4-ДОН. Два грузовых автомобиля смяли иномарку, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел 25 августа в 16:50 по московскому времени. По версии правоохранителей, водитель одной из фур не справился с управлением и столкнулся с попутно передвигавшимся автомобилем Mazda, где ехала семья. Легковушка угодила под колеса другого грузового автомобиля.

Водитель Mazda погиб на месте. Его жена и два несовершеннолетних ребенка были госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Недавно в Краснодаре произошло массовое ДТП. По версии очевидцев, аварию спровоцировала автоледи за рулем Volkswagen.

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