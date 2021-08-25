Председатель СК Бастрыкин затребовал доклад о расследовании избиения сына Пьехи

Москва, 25 августа. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи.

Речь идет о деле об умышленном причинении легкого вреда здоровью мальчика в Выборгском районе Ленинградской области. Расследование ведется, назначена судебная экспертиза, отметили в СК.

В июле мальчик получил травмы после нападения соседки в поселке Рощино. Ребенку диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, о чем сообщил адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин. Предполагается, что причиной конфликта между женщиной и ребенком стал испорченный надувной бассейн.

Певец ранее рассказал, как проходит лечение его сына после инцидента. В начале августа мальчик проходил реабилитацию, после выписки из больницы у него остались проблемы со здоровьем.