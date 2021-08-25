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Военнослужащий САР был ранен при обстреле в провинции Идлиб
Происшествия
Военнослужащий САР был ранен при обстреле в провинции Идлиб
flickr.com  /  @Freedom House

Дамаск, 25 августа. Бандформирования провели артиллерийский обстрел позиций войск Сирийской Арабской Республики возле города Марааназ. В результате атаки один сирийский военный получил ранения.

Артиллерия боевиков вела огонь с территории, которая находится под контролем турецкой армии в провинции Алеппо. Об этом проинформировал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Российский военачальник также добавил, что за минувшие 24 часа в провинции Идлиб было произведено 23 случая нарушения перемирия. Обстрелы производили бандформирования запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

Недавно сирийские племена в Алеппо устроили протест против интервенции в страну. Вышедшие на митинг также подчеркнули свою непримиримость и бескомпромиссность по отношению к боевикам.

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