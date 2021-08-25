ВОЗ столкнулась с трудностями в процессе изучения происхождения коронавируса

Женева, 25 августа. Специалисты Всемирной организации здравоохранения были вынуждены остановить исследование о происхождении коронавируса. Об этом ученые рассказали в статье для журнала Nature.

Члены независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая создали группу специалистов, которые в марте опубликовали доклад о происхождении вируса SARS-CoV-2. Этот документ должен был стать первым шагом на пути к выяснению, как именно распространилась инфекция, но исследования зашли в тупик.

«Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных в Китае и за его пределами. [...] Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов», — сообщили специалисты ВОЗ.

Разведслужбы США ранее представили американскому лидеру Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Эксперты не смогли прийти к единому мнению и определить, как именно распространился SARS-CoV-2, передает Infox.ru.