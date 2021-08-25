Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 23:43
23:40
Происшествия
Жительницу Гатчины задержали по подозрению в убийстве малолетнего ребенка
23:38
Происшествия
Жилой дом обрушился в испанской провинции Кастельон
23:33
Технологии
Автоэксперты составили топ-5 альтернатив «Буханке»
23:31
Шоу-бизнес
Королевский эксперт раскрыл отношения между принцами Гарри и Уильямом
23:27
Общество
Осужденный блогер Навальный рассказал о распорядке дня в колонии
23:24
Общество
Глава NASA с нетерпением ждет встречи с гендиректором Роскосмоса
23:23
Общество
Москва признала памятником архитектуры усадьбу дьяка Иванова — Левашовых
23:15
Шоу-бизнес
Подвергшаяся жестокости бывшего мужа Маргарита Грачева стала мамой в третий раз
23:05
Происшествия
Модель-таксист из Иркутска догнала злостного нарушителя ПДД за рулем
22:58
Шоу-бизнес
Жительница Пскова устроила разнос Джарахову за песню «Я в моменте»
Все новости

ВОЗ столкнулась с трудностями в процессе изучения происхождения коронавируса

  /   Обновлено: 25 августа 2021 22:32
Общество
ВОЗ столкнулась с трудностями в процессе изучения происхождения коронавируса
Федеральное агентство новостей

Женева, 25 августа. Специалисты Всемирной организации здравоохранения были вынуждены остановить исследование о происхождении коронавируса. Об этом ученые рассказали в статье для журнала Nature.

Члены независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая создали группу специалистов, которые в марте опубликовали доклад о происхождении вируса SARS-CoV-2. Этот документ должен был стать первым шагом на пути к выяснению, как именно распространилась инфекция, но исследования зашли в тупик.

«Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных в Китае и за его пределами. [...] Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов», — сообщили специалисты ВОЗ.

Разведслужбы США ранее представили американскому лидеру Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Эксперты не смогли прийти к единому мнению и определить, как именно распространился SARS-CoV-2, передает Infox.ru.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВОЗ столкнулась с трудностями в процессе изучения происхождения коронавируса
воз происхождение коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru