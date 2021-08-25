Блинкен: Афганистан не должен превратиться в плацдарм террористов

Вашингтон, 25 августа. США намерены иметь дело лишь с той властью Афганистана, которая будет соблюдать права человека и не допустит ее превращения в очаг террористической угрозы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в противном случае республику ждет международная изоляция. По его словам, сейчас Соединенные Штаты, в первую очередь, ждут от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) предоставления возможности свободного выехать из страны для всех желающих.

Утром 25 августа в Кабул прибыл российский социолог Максим Шугалей. Он намерен собрать информацию о происходящем в стране и сделать подробный отчет.

1 Организация запрещена на территории РФ.