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Блинкен: Афганистан не должен превратиться в плацдарм террористов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 23:42
Политика
Блинкен: Афганистан не должен превратиться в плацдарм террористов
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 25 августа. США намерены иметь дело лишь с той властью Афганистана, которая будет соблюдать права человека и не допустит ее превращения в очаг террористической угрозы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в противном случае республику ждет международная изоляция. По его словам, сейчас Соединенные Штаты, в первую очередь, ждут от «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) предоставления возможности свободного выехать из страны для всех желающих.

Утром 25 августа в Кабул прибыл российский социолог Максим Шугалей. Он намерен собрать информацию о происходящем в стране и сделать подробный отчет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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