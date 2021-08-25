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Американский телепроповедник Баккер осудил носящих маски прихожан

  /   Обновлено: 25 августа 2021 22:24
Общество
Американский телепроповедник Баккер осудил носящих маски прихожан
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Полубота

Вашингтон, 25 августа. Бог не может услышать людей, которые приходят в церковь в масках. Об этом на YouTube-канале Momintheworks заявил телепроповедник Джим Баккер.

Он заверил, что молитвы человека не могут дойти до всевышнего через слой ткани. Проповедник осудил ношение масок в церкви и назвал лицемерами тех, кто соблюдает правила индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19.

Верующие активно спорят о масках и вакцине. Некоторые считают, что прививка от коронавируса может лишить человеческую душу вечной жизни. Русская православная церковь же никогда не отрицала медицину и науку.

Разведслужбы США ранее отчитались главе государства Джо Байдену о происхождении коронавируса. Специалисты не смогли определиться, как именно появилась инфекция — естественным или искуссвенным путем.

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церковь маски джим баккер
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