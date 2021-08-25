Заслуженный артист России Сорокин умер в 60 лет после продолжительной болезни

Новосибирск, 25 августа. Советский и российский актер Лаврентий Сорокин умер на 61-ом году жизни в Новосибирске. Артист на протяжении долгого времени боролся с раком легких.

Поклонники творчества знаменитости узнали о трагедии на официальной странице в социальных сетях академического молодежного театра «Глобус». Коллеги и друзья передали семье актера соболезнования и слова поддержки.

«Коллектив новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Творческая деятельность Сорокина сопровождалась получением наград. За много лет работы на сцене он три раза становился лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит». В 2014 году актер узнал о наличии новообразования в правом легком. Для устранения недуга ему потребовалось отправиться на лечение в Берлин. Близкие и коллеги Сорокина помогли ему собрать для этого 600 тысяч рублей, однако спустя много лет болезнь победила.

Слова скорби также высказали известные музыканты в связи со смертью барабанщика Чарли Уоттса. Многие почтили память ударника в соцсетях.