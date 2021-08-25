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Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей

  /   Обновлено: 25 августа 2021 22:15
Общество
Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 25 августа. Власти регионов России сами будут принимать решения о необходимости масочного режима для учителей во время уроков в новом учебном году.

На федеральном уровне нет рекомендаций по ношению масок учителями во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия-24».

Региональные власти примут соответствующее решение с учетом эпидемиологической ситуации. Кравцов отметил, что вакцинация от коронавируса для учителей желательна, но остается добровольной.

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский ранее в беседе с ФАН оценил предложение московских властей отменить масочный режим для учителей.

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учителя маски минпросвещения
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