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МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение

  /   Обновлено: 25 августа 2021 22:01
Общество
МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение
vk.com  /  Госавтоинспекция Петрозаводска

Москва, 25 августа. МВД России подготовило поправки в правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения уточнят, в частности, кто может проверять технические средства измерения, применяемые для освидетельствования на алкоголь.

«Также предусматривается необходимость информирования освидетельствуемых водителей транспортных средств о наличии сведений о результатах поверок данных технических средств в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений», — сообщили в МВД.

Пока проект поправок находится на этапе общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Ознакомиться с ним можно на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Неделей ранее сообщалось, что МВД РФ предложило упростить процедуру техосмотра за счет отказа от некоторых обязательных проверок. Среди них: проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Предлагается не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. На данный момент предложенные МВД поправки находятся на стадии обсуждения с «профессиональным сообществом».

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