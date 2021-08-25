Ученые создали новый препарат от ожирения, защищающий организм от диабета

Кливленд, 25 августа. Специалисты из Института открытий Харрингтона создали лекарство, способное лечить ожирение и метаболический синдром, повышающий риск возникновения диабета.

Ученые нашли способ нейтрализовать гормон аспрозин, отвечающий за набор веса. Также этот гормон влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови. Люди, у которых этот гормон имел высокие показатели, страдали ожирением и сопутствующими ему заболеваниями. Все они страдали высоким давлением и имели метаболический синдром.

В основу нового препарата легли моноклональные антитела, подавлявшие аспрозин. Испытания лекарства на мышах дали хорошие результаты. В результате применения у животных снизился аппетит, вес, и нормализовался уровень глюкозы в крови.

Лечение ожирения имеет важное значение, поскольку это заболевание приводит к более серьезным проблемам со здоровьем. В частности, к раку пищеварительной системы.