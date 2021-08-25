«Талибан» намерен решить вопрос с Панджшером мирным путем

Кабул, 25 августа. Талибы не хотят применять силу для захвата провинции Панджшер, где власть установили вице-президент страны Амрулла Салех и сын погибшего полевого командира Афганистана Ахмад Масуд.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов выразил мнение, что на данный момент в стране нет альтернативы «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Силы сопротивления в Панджшере, по его мнению, не имеют перспектив на будущее, поэтому им стоит сдаться во избежание новых кровопролитий.

Ахмад Масуд попросил помощи Москвы для организации переговоров с талибами. Он уверен, что авторитет России в южноазиатском регионе может сыграть свою роль в стабилизации обстановки.

1 Организация запрещена на территории РФ.