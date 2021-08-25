Вознаграждение за помощь в розыске Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей

Истра, 25 августа. МВД России повысило размер вознаграждения за содействие в поимке беглого преступника Александра Мавриди. Последний сбежал из истринского ИВС.

Вознаграждение за помощь в розыске заключенного было увеличено на 500 тысяч рублей и сейчас составляет 1,5 миллиона рублей. В ведомстве напомнили, что злоумышленник может скрываться под несколькими именами.

Мавриди проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Преступник может называть себя Прудниковым Александром или Авиловым Александром.