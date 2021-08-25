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Датские ученые назвали тревожный признак грядущей катастрофы
Общество
Датские ученые назвали тревожный признак грядущей катастрофы
wikipedia.org  /  CC BY 2.5

Копенгаген, 25 августа. Дождь в Гренландии вызвал опасения у датских ученых. Такое явление на этой территории является свидетельством критического изменения климата.

Осадки были зафиксированы 14 августа на высоте порядка трех тысяч метров над уровнем моря. Такое погодное явление могло произойти исключительно при температуре около нуля градусов по Цельсию, пояснил специалист Датского метеорологического института Мартин Стендель.

За две тысячи лет подобное потепление в Гренландии наблюдалось лишь девять раз, три из которых приходятся на последнее десятилетие. При этом в 2012 и 2019 годах при повышении температуры дождя не было.

Летом этого года столбик термометра в Гренландии доходил до отметки 20 градусов. Такое потепление спровоцировало ускорение таяния льда. Если ледяной щит острова растает, то воды хватит для поднятия уровня мирового океана на семь метров.

Шведский футуролог Карим Джебари ранее назвал возможные сценарии конца света. Он включил в список войну и различные пандемии, а глобальное потепление, по его мнению, не несет смертельную угрозу для человечества.

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экология глобальное потепление климат гренландия
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