Задержанный полицией в Сургуте мужчина в прошлом был предпринимателем

Сургут, 25 августа. Житель Сургута, задержанный ранее сотрудниками правоохранительных органов, в прошлом вел частную предпринимательскую деятельность. Об этом стало известно из источников.

Подозреваемый раньше был индивидуальным предпринимателем. Предприятие 40-летнего Виталия Б. осуществляло продажу гигиенических средств, косметики и прочей бытовой химии. Сургутянин по неизвестным на данный момент причинам завершил свою деятельность. ИП было ликвидировано в конце прошлого года.

Житель Сургута Виталий Б. был задержан полицией по подозрению в изнасиловании пропавшей ранее школьницы. Ее тело было обнаружено в ящике недалеко от дома девочки.