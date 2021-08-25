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Задержанный полицией в Сургуте мужчина в прошлом был предпринимателем

  /   Обновлено: 25 августа 2021 21:43
Происшествия
Задержанный полицией в Сургуте мужчина в прошлом был предпринимателем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сургут, 25 августа. Житель Сургута, задержанный ранее сотрудниками правоохранительных органов, в прошлом вел частную предпринимательскую деятельность. Об этом стало известно из источников.

Подозреваемый раньше был индивидуальным предпринимателем. Предприятие 40-летнего Виталия Б. осуществляло продажу гигиенических средств, косметики и прочей бытовой химии. Сургутянин по неизвестным на данный момент причинам завершил свою деятельность. ИП было ликвидировано в конце прошлого года.

Житель Сургута Виталий Б. был задержан полицией по подозрению в изнасиловании пропавшей ранее школьницы. Ее тело было обнаружено в ящике недалеко от дома девочки.

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полиция задержание сургут
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