ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся

Банги, 25 августа. Национальная ассамблея ЦАР приняла законодательный акт, который позволит президенту государства Фостену-Арканж Туадера подписать конвенцию «об искоренении насилия и принуждения в сфере труда».

Это первый международный договор, призванный положить конец физическому насилию, словесным оскорблениям, запугиванию, угрозам и преследованиям людей со стороны работодателей.

Произвол на трудовом месте — один из опаснейших производственных факторов, который может привести к травмированию и даже смерти. В соответствии с текстом конвенции, термин «домогательства» в сфере труда обозначает ряд неприемлемых форм поведения и угрозы, целью, результатом или возможным следствием которых является причинение физического, психологического или экономического вреда.

Последние годы ЦАР активно стремится создать имидж государства, соблюдающего и защищающего права и свободы граждан, несмотря на долгие годы гражданской войны. В августе 2018 благодаря поддержке России и Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и предводителями вооруженных группировок, благодаря которому на территории республики начали работать суды.

Ранее ФАН сообщил, что премьер-министр государства Анри-Мари Дондра поговорил с председателем Национальной ассамблеи о текущей обстановке в стране.