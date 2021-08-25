Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР

Банги, 25 августа. Член многопрофильной миссии ООН попытался переложить вину за убийство 12-летней девочки на российских инструкторов, сообщили пользователи социальных сетей в ЦАР.

Инцидент в Бриа произошел 10 августа. В городе собралась мирная демонстрация из-за очередного смертельного ДТП, устроенного водителем броневика МИНУСКА. Испугавшись народного гнева, мавританский контингент миротворческой миссии попытался разогнать демонстрантов, открыв огонь.

Одна из пуль угодила в Халтуму Джума Сале, ранения получили еще несколько человек. В итоге 12-летний ребенок умер на месте до приезда врачей. Позже, обеспокоенный возможными последствиями преступления, заместитель командующего миссией ООН, египетский полковник Хишам Мохаммед Камаль Эль-Дин распространил информацию, якобы девочку застрелил российский снайпер.

un.org / Marco Dormino / UN Photo

Военный также попытался подкупить родителей погибшей. Главе семейства предложили 1,5 миллиона франков за то, что он запишет видеообращение к народу, в котором обвинит в произошедшем не сотрудников МИНУСКА, а отечественных специалистов. Но отец погибшей отказался брать деньги и написал письмо генеральному прокурору Центральноафриканской Республики, в котором придал инцидент огласке и потребовал наказать виновных в смерти дочери.

«Мне сказали: мы дадим вам 1,5 миллиона FCA, чтобы вы заявили, что это русские открыли огонь, я отказался. У нас очень хорошие отношения с Россией, ее люди ни разу не причинили нам вреда», — заявил отец Халтуму.

Когда центральноафриканцы узнали правду, по стране прокатилась волна акций протеста, на которых жители требовали наказания для убийц и немедленного вывода всех миротворцев с территории республики. К неравнодушным присоединились пользователи социальных сетей.

«Я нисколько не удивлен попыткам полковника Хишама Мохаммеда Камаль Эль-Дина свалить вину за произошедшее на Россию, они делали это не единожды. Однако, все их попытки заканчивались неудачей. В ООН забывают, что МИНУСКА в стране работает уже более 10 лет, однако пользу их присутствие так и не принесло», — пишет один из участников сообщества.

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Его слова поддержал другой центральноафриканец:

«Уже не в первый раз «голубые каски» пытаются переложить вину на русских, особенно в свете того, что последним с успехом удалось вытеснить ООН из ЦАР. МИНУСКА уже долгое время занимается миротворчеством, но никакой пользы это не приносит», — заключил он.

Отметим, жители республики не раз призывали вывести военный контингент организации из страны. По мнению рядовых граждан, «голубые каски» приносят намного больше вреда, чем пользы. Систематически повторяющиеся преступления вынуждают центральноафриканцев протестовать. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.