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Использование средств с пантенолом поможет вернуть волосам здоровый вид
Общество
Использование средств с пантенолом поможет вернуть волосам здоровый вид
pixabay.com

Москва, 25 августа. Волосы, высушенные после палящего солнца, нуждаются в увлажнении и питании. Придать им здоровый вид помогут салонные и домашние процедуры.

Перед осенним периодом необходимо подготовить волосы к холодной погоде. Рекомендуется воспользоваться процедурами по глубокому увлажнению, заполнению коллагеном и кератином, восстановлению липидного слоя, пишет «Газета.Ru».

«Благодаря этому волосы обретают упругость, плотность и эластичность», — отметила бьюти-эксперт по волосам сервиса «СберУслуги» Елена Коростелева.

Закрепить салонные процедуры можно домашним уходом. Понадобятся средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, витаминами Е и С. С их помощью восстановится потеря влаги и эластичность волос. В период холодов важно носить головной убор, чтобы защитить кожу головы от перепада температур и загрязнения.

Важно ухаживать не только за волосами, но и за лицом. Добиться глубокого очищения можно не только с помощью пенок и лосьонов, но и масок. Эти средства не только избавят от загрязнений, но и уберут лишний кожный жир.

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