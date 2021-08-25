Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 22:16
22:12
Происшествия
Заслуженный артист России Сорокин умер в 60 лет после продолжительной болезни
22:05
Общество
Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей
22:05
Политика
«Талибан» намерен решить вопрос с Панджшером мирным путем
22:01
Общество
МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение
21:57
Общество
Константин Осипов рассказал об основных проблемах отечественного футбола
21:55
Общество
Ученые создали новый препарат от ожирения, защищающий организм от диабета
21:51
Весь мир
Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР
21:45
Весь мир
ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся
21:43
Происшествия
Предполагаемый убийца девочки из Тюмени мог служить в спецназе
21:42
Происшествия
Вознаграждение за помощь в розыске Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей
Все новости

США содержат эвакуированных афганцев в нечеловеческих условиях на базе в Катаре
Весь мир
США содержат эвакуированных афганцев в нечеловеческих условиях на базе в Катаре
Pr Scr youtube.com  /  AFP news agency

Доха, 25 августа. США работают над улучшением условий для эвакуированных афганцев на американской авиабазе в Катаре, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Заявление было сделано после того, как СМИ опубликовали фото- и видеоматериалы, демонстрирующие, как сотни беженцев из южноазиатского государства находятся в антисанитарных условиях в ангаре на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

Афганцы, которые отправили фотографии каналу Al Jazeera, рассказали, что из-за изнурительной жары несколько человек упали в обморок, когда они стояли в длинных очередях, чтобы воспользоваться туалетом или получить еду и воду. У большинства из них не было запасной одежды, и они не знали, каков будет их конечный пункт назначения.

Комментируя происходящее, Кирби отметил, что никто не оправдывается за нечеловеческие условия на базе.

«Мы признаем, что все было и во многом остается не на том уровне санитарии и гигиены, которого мы хотим», — сказал он новостному сайту Axios.

Представитель Пентагона добавил, что в настоящее время предпринимаются усилия по улучшению условий на авиабазе в Катаре и во всех других временных убежищах, из которых работают американцы.

Испражнения и крысы

В пятницу, 20 августа, представитель Центрального командования США (CENTCOM) Колин Салливан отправил коллегам тревожный сигнал: помещения катарской авиабазы, где администрация Джоа Байдена размещает тысячи афганских эвакуированных, оказались покрыты фекалиями, мочой и рвотой. Кроме того, согласно публикациям Axios, на объекте водятся крысы.

«Хотя мы никоим образом не преуменьшаем ни условия в Кабуле, ни условия, от которых бегут афганцы, но нынешние условия в Дохе — это наши собственные действия», — говорилось в письме, которое было отправлено в Пентагон и Госдепартамент.

Салливан назвал обстановку на базе «угрожающей жизни гуманитарной катастрофой». Представитель Госдепартамента сообщил Axios, что американская сторона работает над разрешением трудной ситуации и уже направила дополнительный персонал в Катар для облегчения текущих условий.

Между тем сотрудники посольства США в Кабуле также резко раскритиковали отношение к афганским беженцам на американских объектах в Катаре, сообщается на сайте Middle East Eye. По их словам, в Катаре с тюремными заключенными обращаются в сто раз лучше, чем с выходцами из южноазиатского государства.

Согласно телеграмме, отправленной сотрудниками посольства, афганцев, прибывших на американскую базу, содержат в не оборудованных кондиционерами помещениях, где мало туалетов.

Пресс-секретарь МИД Катара Лолва аль-Хатер выразила обеспокоенность, что обстановка, сложившаяся на базе, может привести к торговле людьми. По словам дипломата, на американском объекте были зафиксированы случаи прибытия несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Представитель Госдепартамента сообщил каналу ABC News, что в рамках усилий по эвакуации правительство США работает над воссоединением несовершеннолетних лиц со своими семьями.

В настоящий момент в ангаре авиабазы Эль-Удейд находится более 4500 афганцев. Кроме того, в лагере Ас-Сайлия содержится еще 4000 выходцев из южноазиатской страны.

Крушение американской мечты

Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тысячи афганцев, не желающих жить при власти радикальных исламистов, ринулись в столичный аэропорт, в результате чего на объекте наблюдался хаос.

По последним данным, в районе аэрогавани Кабула могли погибнуть до 12 человек. Они стали жертвами стрельбы и давки. В надежде покинуть страну в день падения Кабула люди пытались, в частности, зацепиться за стойки шасси вылетающих самолетов, в результате чего несколько афганцев погибли.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США содержат эвакуированных афганцев в нечеловеческих условиях на базе в Катаре
сша афганистан эвакуация катар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru