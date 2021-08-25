США содержат эвакуированных афганцев в нечеловеческих условиях на базе в Катаре

Доха, 25 августа. США работают над улучшением условий для эвакуированных афганцев на американской авиабазе в Катаре, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Заявление было сделано после того, как СМИ опубликовали фото- и видеоматериалы, демонстрирующие, как сотни беженцев из южноазиатского государства находятся в антисанитарных условиях в ангаре на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

Афганцы, которые отправили фотографии каналу Al Jazeera, рассказали, что из-за изнурительной жары несколько человек упали в обморок, когда они стояли в длинных очередях, чтобы воспользоваться туалетом или получить еду и воду. У большинства из них не было запасной одежды, и они не знали, каков будет их конечный пункт назначения.

#Afghans kept in wretched conditions at #US base in #Qatar. Pictures show unsanitary conditions, in the sweltering heat, long queues to use the toilet or receive food and water, without any spare clothes. Human waste & rubbish overwhelm the hangar where refugees are housed. pic.twitter.com/YqXmwC3l4E — SRI (@SRI_org) August 25, 2021

Комментируя происходящее, Кирби отметил, что никто не оправдывается за нечеловеческие условия на базе.

«Мы признаем, что все было и во многом остается не на том уровне санитарии и гигиены, которого мы хотим», — сказал он новостному сайту Axios.

Представитель Пентагона добавил, что в настоящее время предпринимаются усилия по улучшению условий на авиабазе в Катаре и во всех других временных убежищах, из которых работают американцы.

Pentagon spox @PentagonPresSec responds to Axios reporting on internal emails revealing wretched conditions - “Nobody’s making excuses”: https://t.co/L0UXqzwaNq — Jonathan Swan (@jonathanvswan) August 24, 2021

Испражнения и крысы

В пятницу, 20 августа, представитель Центрального командования США (CENTCOM) Колин Салливан отправил коллегам тревожный сигнал: помещения катарской авиабазы, где администрация Джоа Байдена размещает тысячи афганских эвакуированных, оказались покрыты фекалиями, мочой и рвотой. Кроме того, согласно публикациям Axios, на объекте водятся крысы.

«Хотя мы никоим образом не преуменьшаем ни условия в Кабуле, ни условия, от которых бегут афганцы, но нынешние условия в Дохе — это наши собственные действия», — говорилось в письме, которое было отправлено в Пентагон и Госдепартамент.

Салливан назвал обстановку на базе «угрожающей жизни гуманитарной катастрофой». Представитель Госдепартамента сообщил Axios, что американская сторона работает над разрешением трудной ситуации и уже направила дополнительный персонал в Катар для облегчения текущих условий.

“The official said U.S. Central Command was doing the best it could under appalling conditions and inadequate forethought and contingency planning from the State Department and White House.” https://t.co/upRd1q9CM0 — Josh Kraushaar (@HotlineJosh) August 24, 2021

Между тем сотрудники посольства США в Кабуле также резко раскритиковали отношение к афганским беженцам на американских объектах в Катаре, сообщается на сайте Middle East Eye. По их словам, в Катаре с тюремными заключенными обращаются в сто раз лучше, чем с выходцами из южноазиатского государства.

Согласно телеграмме, отправленной сотрудниками посольства, афганцев, прибывших на американскую базу, содержат в не оборудованных кондиционерами помещениях, где мало туалетов.

Пресс-секретарь МИД Катара Лолва аль-Хатер выразила обеспокоенность, что обстановка, сложившаяся на базе, может привести к торговле людьми. По словам дипломата, на американском объекте были зафиксированы случаи прибытия несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Представитель Госдепартамента сообщил каналу ABC News, что в рамках усилий по эвакуации правительство США работает над воссоединением несовершеннолетних лиц со своими семьями.

EXCLUSIVE: In private, #Qatar warn US officials of 'growing crises' at bases housing Afghans: Internal report - @ABC - https://t.co/ZEgtnbPAy0 — حسن سجواني ???????? Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 25, 2021

В настоящий момент в ангаре авиабазы Эль-Удейд находится более 4500 афганцев. Кроме того, в лагере Ас-Сайлия содержится еще 4000 выходцев из южноазиатской страны.

Крушение американской мечты

Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тысячи афганцев, не желающих жить при власти радикальных исламистов, ринулись в столичный аэропорт, в результате чего на объекте наблюдался хаос.

По последним данным, в районе аэрогавани Кабула могли погибнуть до 12 человек. Они стали жертвами стрельбы и давки. В надежде покинуть страну в день падения Кабула люди пытались, в частности, зацепиться за стойки шасси вылетающих самолетов, в результате чего несколько афганцев погибли.

???????? Men desperately clinging to the wheels of the plane fall into the void during takeoff in Kabul's airport. (16/08/2021) pic.twitter.com/AGKKCD7d36 — Special Operators (@Spec_Operators) August 18, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.