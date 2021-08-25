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Пентагон: после смены власти в Афганистане не пострадал ни один американский солдат
Армия
Пентагон: после смены власти в Афганистане не пострадал ни один американский солдат
Global Look Press  /  Ahmad Massoud / Xinhua

Вашингтон, 25 августа. Пентагон не владеет данными о гибели американских военнослужащих в Афганистане после захвата республики боевиками. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби.

По его словам, Пентагону известно об одном случае ранения американского военнослужащего, однако данные о потерях отсутствуют.

«Ни один военнослужащий США не был убит с 14 августа. Нам известно лишь о единичном случае несмертельного ранения. Мне ничего не известно об американских гражданах, которые могли быть убиты», — пояснил Кирби.

Напомним, к 15 августа боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) взяли под свой контроль почти всю территорию страны. При этом 16 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили об «освобождении Афганистана», передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан пентагон
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