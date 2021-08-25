Элджею и Ивлеевой предстоит поделить имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей

Москва, 25 августа. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) нажили имущество на крупную сумму в браке, но после развода им придется все это поделить.

Знаменитости поженились в 2019 году и через некоторое время после свадьбы приобрели двухэтажный дом в Подмосковье. Стоимость такого особняка составляет не менее 50 миллионов рублей.

Кроме того, Элджей и Ивлеева владеют внушительным автопарком. В сумме цена их автомобилей превышает 100 миллионов рублей. Например, после свадьбы рэпер купил себе Nissan 350Z. Блогер же приобрела в браке внедорожник Lexus LX 570, цены на который стартуют от 7 миллионов рублей, а также спорткар Lamborghini Aventador за 23 миллиона.

По словам адвоката Андрея Алешкина, для развода звездным супругам достаточно обратиться в ЗАГС, поскольку детей у них нет. Раздел имущества начнется уже после расторжения брака, отметил юрист.

«Если вдруг окажется так, что Анастасия Ивлеева зарабатывала больше и фактически содержала мужа, пока тот не имел дохода, через суд она может добиться, чтобы главные активы, например, дом, остались в ее собственности», — цитирует Алешкина kp.ru.

Адвокат советует Элджею и Ивлеевой заключить медиативное соглашение или договориться об отступных. Это позволит рэперу выйти из брака с неким имуществом, а телеведущей сохранить свои активы.

После расставания с женой Узенюк выпустил трек, в котором, по мнению поклонников, оскорбительно отозвался об отношениях с Ивлеевой. Рэп-исполнитель намекнул, что блогер буквально преследовала его, чем вызывала лишь раздражение.