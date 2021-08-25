Дефицит топлива вызвал перебои с водоснабжением некоторых районов Ливана

Бейрут, 25 августа. Две ливанских компании, снабжающих водой север страны и район Бейрута, заявили о серьезных проблемах в работе из-за нехватки дизельного горючего для функционирования насосов и скважин.

Как сообщается, вскоре это может привести к запуску жесткой программы нормирования в столице, так как острый топливный дефицит вынудил владельцев электростанций довести длительность веерных отключений энергии до 20-22 часов в сутки.

Многие объекты инфраструктуры, в том числе больницы, магазины и вышки операторов мобильной связи, вынуждены полностью положиться на частные генераторы, однако постепенное сокращение оплаты поставок горючего ливанским Центробанком привело к фактическому отсутствию бензина на заправках.

Lebanon water supply cuts as fuel shortage continues https://t.co/tNXNuLD0rY — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) August 25, 2021

Ранее руководство страны поручило армии конфисковать резервы топлива, которые многие торговцы удерживали для последующей продажи по завышенной стоимости. Это побудило владельцев АЗС сбыть эти запасы по сниженным ценам или раздать их безвозмездно медицинским учреждениям или продовольственным предприятиям, однако данный шаг лишь временно облегчил ситуацию.

No bread, no fuel, no gas, no electricity, no coverage.



The crisis in #Lebanon need more attention. pic.twitter.com/wvCUdtQnLw — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) August 19, 2021

После отмены субсидий Центральным банком, правительство в очередной раз повысило ставку для закупки горючего с 3900 до 8000 ливанских фунтов за доллар, конечная же стоимость возросла при этом более чем на 60%.

#ICYMI: Lebanese #fuel prices are expected to climb sharply after the government has decided to raise the exchange rate used to price it to 8,000 pounds to the dollar from the previous level of 3,900.https://t.co/tSgcYOC5qG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 22, 2021

Топливный дефицит является следствием худшего финансового кризиса в стране за последние десятилетия. Катастрофа в порту Бейрута в 2020 году и отставки правительства привели к обвалу местной валюты на 90%, что не позволяет Центральному банку без соответствующих законов оплачивать поставки горючего по актуальным ценам.

Несмотря на катастрофическое положение, президент и неоднократно сменившиеся и.о. премьер-министра до сих пор не пришли к соглашению о формировании нового кабинета министров, который мог бы вывести страну из кризиса.