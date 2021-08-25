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Дефицит топлива вызвал перебои с водоснабжением некоторых районов Ливана
Весь мир
Дефицит топлива вызвал перебои с водоснабжением некоторых районов Ливана
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 25 августа. Две ливанских компании, снабжающих водой север страны и район Бейрута, заявили о серьезных проблемах в работе из-за нехватки дизельного горючего для функционирования насосов и скважин.

Как сообщается, вскоре это может привести к запуску жесткой программы нормирования в столице, так как острый топливный дефицит вынудил владельцев электростанций довести длительность веерных отключений энергии до 20-22 часов в сутки.

Многие объекты инфраструктуры, в том числе больницы, магазины и вышки операторов мобильной связи, вынуждены полностью положиться на частные генераторы, однако постепенное сокращение оплаты поставок горючего ливанским Центробанком привело к фактическому отсутствию бензина на заправках.

Ранее руководство страны поручило армии конфисковать резервы топлива, которые многие торговцы удерживали для последующей продажи по завышенной стоимости. Это побудило владельцев АЗС сбыть эти запасы по сниженным ценам или раздать их безвозмездно медицинским учреждениям или продовольственным предприятиям, однако данный шаг лишь временно облегчил ситуацию.

После отмены субсидий Центральным банком, правительство в очередной раз повысило ставку для закупки горючего с 3900 до 8000 ливанских фунтов за доллар, конечная же стоимость возросла при этом более чем на 60%.

Топливный дефицит является следствием худшего финансового кризиса в стране за последние десятилетия. Катастрофа в порту Бейрута в 2020 году и отставки правительства привели к обвалу местной валюты на 90%, что не позволяет Центральному банку без соответствующих законов оплачивать поставки горючего по актуальным ценам.

Несмотря на катастрофическое положение, президент и неоднократно сменившиеся и.о. премьер-министра до сих пор не пришли к соглашению о формировании нового кабинета министров, который мог бы вывести страну из кризиса.

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ливан кризис топливо водоснабжение
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