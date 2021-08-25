Подразделения РХБ защиты приняли участие в конкурсе «Безопасная среда» в Китае

Пекин, 25 августа. Военнослужащие войск РХБЗ приняли участие в соревнованиях «Безопасная среда» совместно с военными из Китая, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана.

Прежде чем приступить к соревнованиям, военнослужащие в обязательном порядке должны проверить исправность своего противогаза, поскольку на данном этапе солдаты находятся в нем даже за рулем. Проверка осуществляется в закрытом, абсолютно темном помещении, куда запускают слезоточивый газ и, если спустя две минуты тест завершается успешно — включается основной таймер гонки.

Стоит отметить, что лучшее время в соревнованиях «Безопасная среда» показали китайские военнослужащие, а экипажи ВС России и Белоруссии разделили второе место с абсолютно равным счетом.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии задействованы в межведомственных учениях «Сплоченность-2021», которые проходят в трех регионах Российской Федерации.