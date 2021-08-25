Мэтт Ривз представит альтернативную версию Альфреда во вселенной своего «Бэтмена»

Лос-Анджелес, 25 августа. Короткометражный фильм про создание кинокомикса «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза показали на фестивале CinemaCon.

По словам актера Роберта Паттинсона, исполнителя роли Бэтмена, новая картина будет «кардинально» отличаться от прежних адаптаций комикса DC.

Постановщик «Бэтмена» Мэтт Ривз в свою очередь заметил, что он снимает «эмоциональную ленту» о становлении персонажа. В видео также появился актер Энди Серкис в образе дворецкого Альфреда Пенниуорта. Альтернативная версия главного помощника Брюса Уэйна понравилась зрителям.

В фантастическом фильме также снялись Зои Кравиц, Джеффри Райт и Колин Фаррелл. «Бэтмен» выйдет в прокат в марте следующего года.

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