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Фанаты Успенской обсуждают шрамы на руке у ее дочери Татьяны Плаксиной
Шоу-бизнес
Фанаты Успенской обсуждают шрамы на руке у ее дочери Татьяны Плаксиной
instagram.com  /  @pacha_tati

Москва, 25 августа. Единственная дочь певицы Любови Успенской случайно привлекла к себе внимание поклонников в Сети заметными шрамами на руке.

Татьяна Плаксина вышла в прямой эфир в Instagram, чтобы пообщаться с фанатами и исполнить для них песню. Запись разговора она позднее опубликовала в ленте своего аккаунта. Подписчики художницы обратили внимание на шрамы в районе плеча. Они предположили, что дочь Успенской заработала их, когда упала с велосипеда и серьезно травмировалась. После инцидента Плаксина пережила ряд операций, в том числе по восстановлению челюсти из-за перелома.

Любовь Успенская тогда рассказывала подписчикам, что ее единственная дочь переживает трудный период в жизни. Поэтому некоторые фолловеры предположили, что шрамы на теле молодой знаменитости могли появиться и иным способом. Сама Плаксина не стала реагировать на вопросы интернет-пользователей. Вместо этого она обратилась к ним с необычной просьбой — организовать концерт в Москве.

«Я обращаюсь к вам с просьбой организовать мне концерт. Мне требуется площадка в Москве. Я обращаюсь ко всем, кто имеет такие возможности — любая площадка. Мне просто нужен инструмент — пианино. Это может быть консерватория или дом культуры», — пояснила Плаксина.

Художница отметила, что просит фанатов о помощи, так как у нее больше нет никакой возможности выступить для своей аудитории. Подписчики неоднозначно отреагировали на слова Пласкиной. Они считают, что Успенской будет проще помочь дочери, чем им.

Успенская и Плаксина продолжительное время находились в серьезной ссоре. Дочь королевы шансона даже покидала Россию и жила у отца в США. После возвращения в Москву художница помирилась со звездной матерью и даже вышла вместе с ней в свет.

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успенская плаксина шрамы
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