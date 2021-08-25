В Сети появилось видео забавного диалога Шойгу с российским бойцом на «Армии-2021»

Москва, 25 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с российским военнослужащим на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и убедился, что в России дни до дембеля не считают.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее посетил форум «Армия-2021», где ознакомился с перспективными новинками российского вооружения. Во время своего визита он встретил российского военнослужащего, которому удалось побеседовать с министром и ответить на вопрос о том, какой идет месяц службы.

«Наверное девятый. Я даже не считаю», — заявил боец.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подготовило увлекательную культурную программу для гостей форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Данная программа реализуется оборонным ведомством при сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, Национальной ассоциацией драматургов и дирекцией Международного фестиваля военно-исторических фильмов.