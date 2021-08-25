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ФАН выяснил личность предполагаемого убийцы девочки из Тюмени

  /   Обновлено: 25 августа 2021 21:55
Происшествия
ФАН выяснил личность предполагаемого убийцы девочки из Тюмени
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Тюмень, 25 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. По данным источника ФАН, преступление мог совершить 40-летний Виталий Б. из города Сургута.

Фигурант ранее сознался в изнасиловании и убийстве школьницы. Он также отметил, что не причастен к нескольким исчезновениям детей на территории Тюменской области.

Девочка пропала 30 июля. Труп школьницы был обнаружен 19 августа недалеко от озера, в двух с половиной километрах от дома погибшей. Убийца замотал тело в мусорные пакеты и пленку, а затем упаковал в ящик.

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