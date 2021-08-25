ФАН выяснил личность предполагаемого убийцы девочки из Тюмени

Тюмень, 25 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. По данным источника ФАН, преступление мог совершить 40-летний Виталий Б. из города Сургута.

Фигурант ранее сознался в изнасиловании и убийстве школьницы. Он также отметил, что не причастен к нескольким исчезновениям детей на территории Тюменской области.

Девочка пропала 30 июля. Труп школьницы был обнаружен 19 августа недалеко от озера, в двух с половиной километрах от дома погибшей. Убийца замотал тело в мусорные пакеты и пленку, а затем упаковал в ящик.