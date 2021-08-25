Повтор сценария: может ли захват Кабула «Талибаном» вдохновить йеменских хуситов

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После падения Кабула 15 августа высокопоставленные должностные лица из хуситской группировки «Ансар Аллах» с надеждой отнеслись к победе радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Они сопоставили действия США в Афганистане с активностью Саудовской Аравии в Йемене, отметив, что обе страны были обречены на провал.

При сравнении фактов действительно прослеживаются сходства. И в Кабуле, и в Сане были видны клубы дыма из американского посольства. Афганский президент Ашраф Гани бежал из столицы подобно тому, как в свое время это сделал глава Йемена Мансур Хади.

Может ли афганский сценарий повториться на юге Аравийского полуострова и какие выводы сделали на Ближнем Востоке после ухода американцев из Афганистана — разбиралась международная редакция ФАН вместе с военным экспертом Борисом Рожиным.

Получившие мотивацию

Представители хуситов, по всей видимости, пристально наблюдали за событиями в Исламской Республике: успех «Талибана» вызвал у многих из них надежду на повторение аналогичного развития событий в Йемене.

Так, например, член переговорной делегации «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Эджри провел параллель между США, имевшими в Афганистане военный контингент на протяжении 20 лет, и возглавляемой Эр-Риядом арабской коалицией, которая с 2015 года активно поддерживает правительственные силы Йемена в борьбе с хуситами.

«У стран агрессии (членов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. — Прим. ред.) в Йемене есть два варианта: либо они уйдут по соглашению, как Америка сделала в Афганистане, либо без чести, как во Вьетнаме», — написал он.

Твит Аль-Эджри, вероятно, демонстрирует желание хуситов положить конец конфликту посредством договоренностей с арабской коалицией, аналогичных соглашению в Дохе между США и «Талибаном» от 29 февраля 2020 года.

من دروس احداث افغانستان:

-الوعود التي يطلقها المحتلون لعملائهم هي احلام ليل وذرعة هواء.

-الجيش والمؤسسات التي يبنيها المحتل هي اشكال بلا روح اوهن من بيت العنكبوت.

-دول العدوان امام خيارين في اليمن اما ان ترحل باتفاق كما فعلت امريكا في افغانستان او مكسورة الناموس كما في فيتنام. — عبدالملك العجري (@alejri77) August 15, 2021

Падение Кабула также не осталось без внимания сторонников «Ансар Аллах».

«Рано или поздно у каждой оккупации есть конец. Теперь Америка пожинает плоды неудачи после 20 лет оккупации Афганистана. Так будут ли страны агрессии учитывать этот урок?!» —написал представитель хуситов Мухаммад Абдул-Салам в своем Twitter-аккаунте.

كل احتلال له نهاية طال الوقت أم قصر، وهاهي أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عاما من احتلالها أفغانستان، فهل تعتبر دول العدوان من ذلك؟! ولمرتزقة العدوان أما آن لهم أن يدركوا أن الاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي بدولة ولا جيش بل عاقبتها الخسارة والذل والعار! pic.twitter.com/5PVTreQtRc — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 15, 2021

Реакция не заставила себя ждать.

«Мухаммад Абдул-Салам обращается к модели «Талибана» для пропаганды и предупреждения ... [Тем не менее] эти двое похожи друг на друга: хуситы и талибы. «Талибан» — это то же самое, что и хуситы, с небольшими отличиями», — прокомментировал исполнительный директор центра стратегических исследований Sana'a Center Маджид аль-Маджахи.

يستدعي محمد عبدالسلام نموذج طالبان ليبشر به وينذرنا فيه، وهو استدعاء القرين للقرين، فالاثنين يشبهان بعض: الحوثيين وطالبان، اضاف الحوثي للأمر التمييز للهاشميين على اليمنيين بينما يشتركان في كل الجوانب المظلمه والعنيفة والمتطرفة. ان طالبان نظير الحوثي تمامًا بفوارق ضئيلة — Maged Almadhaji ماجد المذحجي (@MAlmadhaji) August 15, 2021

Две параллели

Несмотря на то, что борьба с «оккупантами» в Йемене, как считают хуситы, еще впереди, некоторые параллели между событиями в двух странах проводить можно уже сейчас.

В сентябре 2014 года движение «Ансар Аллах» тоже захватило йеменскую столицу Сану и подписало соглашение о мире и национальном партнерстве с противоборствующими сторонами. Шиитские повстанцы даже вступили в союз с бывшим президентом Али Абдаллой Салехом, пока не убили его в 2017 году.

В январе 2015 года в Сане вспыхнули столкновения между хуситами и силами главы государства Мансура Хади. Повстанцы захватили президентский дворец: Хади скрылся сначала в южном городе Аден, а затем — в Саудовской Аравии. Похожим образом бежал из Кабула экс-лидер Афганистана Ашраф Гани.

Любопытно, что столбы дыма, поднимающиеся из посольства США в Кабуле, когда дипломаты сжигали секретные документы в ожидании захвата талибами, также были замечены возле посольства Соединенных Штатов в Йемене. Американская миссия уничтожила важные бумаги и оружие перед уходом из Саны в феврале 2015 года.

Meanwhile smoke billows from #US Embassy in #Kabul.



Is this classified information being burnt or commemoration in honor of a new head of #Afghanistan?! pic.twitter.com/8Dch3gRRB9 — Maxim A. Suchkov (@m_suchkov) August 15, 2021

Как отмечает политический аналитик из йеменской столицы Абу Мухаммад (настоящее имя заменено по личной просьбе), хуситы надеются, что Саудовская Аравия пересмотрит свое участие в конфликте, выйдет из страны с минимальными затратами и станет подписантом соглашения между арабской коалицией и «Ансар Аллах», которое поможет взять шиитским повстанцам контроль над неподвластными провинциями.

«Вывод войск США [из Афганистана] укрепит позиции хуситов на переговорах, будь то с правительством Хади или коалицией во главе с Саудовской Аравией», — считает политолог.

Он также добавил, что падение Кабула может вдохновить не только «Ансар Аллах», но и «Хезболлу» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.

Yemen's Houthi rebels are drawing comparisons between the Taliban takeover of Kabul to their own takeover of Sanaa and Aden in 2014 and 2015 https://t.co/ZJcOdnETNC by @Naseh_Shaker — Al-Monitor (@AlMonitor) August 23, 2021

Предполагаемые маневры хуситов

Абубакр аль-Мохдар, журналист, базирующийся в богатом нефтью городе Шабва, сообщил, что в районах, подконтрольных правительству, никто не боится того, что силы арабской коалиции покинут страну или что «Ансар Аллах» запустит серию атак.

По его словам, хадисты (силы Мансура Хади) изгнали хуситов из Адена и определенных районов в провинциях Дале, Шабве, Таизе, Марибе и Эль-Джауф, хотя в 2015 году они были захвачены повстанцами.

Выходец из Адена Ахад Ясин, в настоящее время находящийся в изгнании, не разделяет столь оптимистичную точку зрения касательно прочных позиций правительственных сил. Он считает, что хуситы нападут на южные провинции, если йеменская армия и арабская коалиция прекратят борьбу с шиитским движением.

По его мнению, если шиитские повстанцы действительно захватят южные провинции, лишь несколько граждан решат бежать, а большинство будет готово сражаться с «Ансар Аллах». Он напомнил, что после того, как повстанцы захватили Аден в марте 2015 года, народ оказал ярое сопротивление. Хуситы были выбиты из порта лояльными Хади силами уже в июле того года — не обошлось и без поддержки Саудовской коалиции.

Федеральное агентство новостей /

Журналист Хоуд аль-Калади, базирующийся в Адене, полагает, что «Ансар Аллах» не будет нападать на южные провинции, потому что там у него нет достаточной народной поддержки. По его словам, хуситы собираются маневрировать на границах, которые существовали между северным и южным Йеменом до объединения 1990 года, чтобы предотвратить наступление сепаратистских сил Южного переходного совета (ЮПС) — непостоянного союзника правительства Хади. Так, например, в начале июля ЮПС взял под контроль ключевой район Аз-Захер в провинции Эль-Байда, но после контратаки хуситов южане были вынуждены отступить.

Аль-Калади считает, что шиитские повстанцы будут стремиться положить конец правительственному присутствию на севере страны — это касается провинций Мариб и Таиз. В свою очередь, ЮПС захочет избавиться от сил Хади в южных районах, поскольку последние «создают проблемы», заметил он.

Thousands gathered in Alghyda Southern Yemen in Support of the STC and the southern self-administration where they have poured from everywhere in Al Mahra , they also they denounced the tampering that a handful of criminals doing according the Iranian Qatari agendas pic.twitter.com/Vw4MFuMKoO — Salem Ba Yahya (Alhadrami) (@goldensla) July 25, 2020

Неизбежный сценарий

Военный аналитик и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в эксклюзивном комментарии международной редакции ФАН сообщил, что захват всего Йемена движением «Ансар Аллах» является неизбежным.

«Если арабская коалиция, в первую очередь Саудовская Аравия, прекратит военную поддержку хадистов, Южного переходного совета (ЮПС), то внутренних сил у сил Мансура Хади объективно не хватит для противостояния хуситам. Особенно учитывая тот факт, что Иран продолжает оказывать им («Ансар Аллах». — Прим. ред.) военную поддержку. Соответственно, вариант Сайгона или Кабула достаточно вероятен», — отметил эксперт.

Он напомнил, что у хуситов уже имеется опыт обвального захвата Йемена в 2015 году, когда Мансур Хади бежал из страны, а повстанцы фактически заняли всю республику.

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني https://t.co/9vbFxrQJUL — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) August 8, 2021

По словам Бориса Рожина, правительственная армия находится в абсолютной финансовой зависимости от Саудовской Аравии и ряда монархий Персидского залива, поэтому потеря материальной поддержки будет иметь катастрофические последствия для Хади и вооруженных сил Йемена.

«Есть, конечно, другие нюансы. Это проект Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые оснащают отряды ЮПС с целью вычленения территорий из состава Йемена. То есть в рамках арабской коалиции они реализуют свой собственный план, который зачастую противоречит как интересам хуситов, так и Саудовской Аравии», — сказал собеседник ФАН.

В связи с этим обвал власти в Йемене может приобрести несколько иные формы, считает эксперт. По его словам, в результате развивающихся событий, помимо ухода сил арабской коалиции, можно ожидать отделения определенной территории из состава охваченной войной республики.

UAE war crimes in Libya and Yemen ????



The UAE provided weapons to warlord Khalifa Haftar and conducted air and drone strikes in Libya, which killed and wounded civilians. In Yemen, UAE-backed Yemeni troops & armed groups committed grave abuses. @K_Beckerle https://t.co/7dejidekVA pic.twitter.com/Uy7ih0w7GG — Yemen Incognito (@YemenIncognito) August 24, 2021

Сопротивлению — быть

По оценкам, порядка 65% йеменцев исповедуют Ислам суннитского толка, при этом 35% — сторонники шиизма. В этой связи возникает вопрос, как движение «Ансар Аллах», которое традиционно считают шиитским, способно захватить всю власть в стране.

По мнению Бориса Рожина, те группы, которые сейчас воюют с хуситами, будут оказывать сопротивление так же, как это было перед 2015 годом. При этом не нужно забывать, что тогда хуситы смогли подавить протест, напомнил эксперт.

«Хуситы — это не просто движение шиитов. Оно пользуется поддержкой и суннитского населения, и старых йеменских вооруженных сил. Например, воюющие сейчас на стороне ОАЭ остатки Республиканской гвардии Йемена воевали на стороне хуситов до мятежа бывшего президента Салеха», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он добавил, что в последние годы многие отряды, в том числе племенные, перешли на сторону «Ансар Аллах» после внушительных побед движения.

По словам аналитика, во главе всей этой сложной конструкции стоит Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и силы «Кудс». Тегеран рассматривает хуситов как некий фундамент для построения йеменского аналога группировки «Хезболла» в Ливане.

#WorldAtFive ???????? In the Yemen war much has been made of the advantages conferred on the government side by the jets and missiles supplied by the US, UK and Saudi Arabia



The Houthi rebels have one glaring advantage of their own: they are supplied by Iran https://t.co/nBp23bzMly — The Times (@thetimes) August 19, 2021

Успех заразителен

Борис Рожин полагает, что приход талибов к власти может воодушевить другие исламистские группировки Ближнего Востока, в частности ХАМАС.

«Успех талибов выгоден с точки зрения рекрутинга, ведения пропаганды и растягивания войны во времени. Этим будут пользоваться как суннитские, так и шиитские группировки», — объяснил собеседник ФАН, указывая на существующую угрозу.

При этом он добавил, что «Талибан» — это в большей степени пуштунское движение, ограниченное в пределах одной страны. Поэтому важно отличать этнонациональные группировки от интернациональных объединений, таких как «Исламское государство»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Именно от них исходит главная опасность, поэтому с ними необходимо вести решительную борьбу.

Taliban mocks Iconic Iwo Jima Photo, and in the process, creates the Biden Monument https://t.co/tE2VU09kh1 pic.twitter.com/TSUy3faZIL — Robert Spencer روبرت سبنسر रॉबर्ट स्पेंसर ???????? (@jihadwatchRS) August 25, 2021

Таким образом, несмотря на определенные нюансы, ситуация в Йемене во многом напоминает положение дел в Афганистане до вывода американского контингента. Если арабская коалиция действительно решит завершить свою миссию в республике, при военной поддержке Ирана хуситы имеют большие шансы свергнуть марионеточное правительство Мансура Хади и захватить власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.