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Повтор сценария: может ли захват Кабула «Талибаном» вдохновить йеменских хуситов
Весь мир
Повтор сценария: может ли захват Кабула «Талибаном» вдохновить йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa / ТАСС / AKHTER GULFAM

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

После падения Кабула 15 августа высокопоставленные должностные лица из хуситской группировки «Ансар Аллах» с надеждой отнеслись к победе радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Они сопоставили действия США в Афганистане с активностью Саудовской Аравии в Йемене, отметив, что обе страны были обречены на провал.

При сравнении фактов действительно прослеживаются сходства. И в Кабуле, и в Сане были видны клубы дыма из американского посольства. Афганский президент Ашраф Гани бежал из столицы подобно тому, как в свое время это сделал глава Йемена Мансур Хади.

Может ли афганский сценарий повториться на юге Аравийского полуострова и какие выводы сделали на Ближнем Востоке после ухода американцев из Афганистана — разбиралась международная редакция ФАН вместе с военным экспертом Борисом Рожиным.

Получившие мотивацию

Представители хуситов, по всей видимости, пристально наблюдали за событиями в Исламской Республике: успех «Талибана» вызвал у многих из них надежду на повторение аналогичного развития событий в Йемене.

Так, например, член переговорной делегации «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Эджри провел параллель между США, имевшими в Афганистане военный контингент на протяжении 20 лет, и возглавляемой Эр-Риядом арабской коалицией, которая с 2015 года активно поддерживает правительственные силы Йемена в борьбе с хуситами.

«У стран агрессии (членов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. — Прим. ред.) в Йемене есть два варианта: либо они уйдут по соглашению, как Америка сделала в Афганистане, либо без чести, как во Вьетнаме», — написал он.

Твит Аль-Эджри, вероятно, демонстрирует желание хуситов положить конец конфликту посредством договоренностей с арабской коалицией, аналогичных соглашению в Дохе между США и «Талибаном» от 29 февраля 2020 года.

Падение Кабула также не осталось без внимания сторонников «Ансар Аллах».

«Рано или поздно у каждой оккупации есть конец. Теперь Америка пожинает плоды неудачи после 20 лет оккупации Афганистана. Так будут ли страны агрессии учитывать этот урок?!» —написал представитель хуситов Мухаммад Абдул-Салам в своем Twitter-аккаунте.

Реакция не заставила себя ждать.

«Мухаммад Абдул-Салам обращается к модели «Талибана» для пропаганды и предупреждения ... [Тем не менее] эти двое похожи друг на друга: хуситы и талибы. «Талибан» — это то же самое, что и хуситы, с небольшими отличиями», — прокомментировал исполнительный директор центра стратегических исследований Sana'a Center Маджид аль-Маджахи.

Две параллели

Несмотря на то, что борьба с «оккупантами» в Йемене, как считают хуситы, еще впереди, некоторые параллели между событиями в двух странах проводить можно уже сейчас.

В сентябре 2014 года движение «Ансар Аллах» тоже захватило йеменскую столицу Сану и подписало соглашение о мире и национальном партнерстве с противоборствующими сторонами. Шиитские повстанцы даже вступили в союз с бывшим президентом Али Абдаллой Салехом, пока не убили его в 2017 году.

В январе 2015 года в Сане вспыхнули столкновения между хуситами и силами главы государства Мансура Хади. Повстанцы захватили президентский дворец: Хади скрылся сначала в южном городе Аден, а затем — в Саудовской Аравии. Похожим образом бежал из Кабула экс-лидер Афганистана Ашраф Гани.

Любопытно, что столбы дыма, поднимающиеся из посольства США в Кабуле, когда дипломаты сжигали секретные документы в ожидании захвата талибами, также были замечены возле посольства Соединенных Штатов в Йемене. Американская миссия уничтожила важные бумаги и оружие перед уходом из Саны в феврале 2015 года.

Как отмечает политический аналитик из йеменской столицы Абу Мухаммад (настоящее имя заменено по личной просьбе), хуситы надеются, что Саудовская Аравия пересмотрит свое участие в конфликте, выйдет из страны с минимальными затратами и станет подписантом соглашения между арабской коалицией и «Ансар Аллах», которое поможет взять шиитским повстанцам контроль над неподвластными провинциями.

«Вывод войск США [из Афганистана] укрепит позиции хуситов на переговорах, будь то с правительством Хади или коалицией во главе с Саудовской Аравией», — считает политолог.

Он также добавил, что падение Кабула может вдохновить не только «Ансар Аллах», но и «Хезболлу» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.

Предполагаемые маневры хуситов

Абубакр аль-Мохдар, журналист, базирующийся в богатом нефтью городе Шабва, сообщил, что в районах, подконтрольных правительству, никто не боится того, что силы арабской коалиции покинут страну или что «Ансар Аллах» запустит серию атак.

По его словам, хадисты (силы Мансура Хади) изгнали хуситов из Адена и определенных районов в провинциях Дале, Шабве, Таизе, Марибе и Эль-Джауф, хотя в 2015 году они были захвачены повстанцами.

Выходец из Адена Ахад Ясин, в настоящее время находящийся в изгнании, не разделяет столь оптимистичную точку зрения касательно прочных позиций правительственных сил. Он считает, что хуситы нападут на южные провинции, если йеменская армия и арабская коалиция прекратят борьбу с шиитским движением.

По его мнению, если шиитские повстанцы действительно захватят южные провинции, лишь несколько граждан решат бежать, а большинство будет готово сражаться с «Ансар Аллах». Он напомнил, что после того, как повстанцы захватили Аден в марте 2015 года, народ оказал ярое сопротивление. Хуситы были выбиты из порта лояльными Хади силами уже в июле того года — не обошлось и без поддержки Саудовской коалиции.

Повтор сценария: может ли захват Кабула «Талибаном» вдохновить на успех йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей  / 

Журналист Хоуд аль-Калади, базирующийся в Адене, полагает, что «Ансар Аллах» не будет нападать на южные провинции, потому что там у него нет достаточной народной поддержки. По его словам, хуситы собираются маневрировать на границах, которые существовали между северным и южным Йеменом до объединения 1990 года, чтобы предотвратить наступление сепаратистских сил Южного переходного совета (ЮПС) — непостоянного союзника правительства Хади. Так, например, в начале июля ЮПС взял под контроль ключевой район Аз-Захер в провинции Эль-Байда, но после контратаки хуситов южане были вынуждены отступить.

Аль-Калади считает, что шиитские повстанцы будут стремиться положить конец правительственному присутствию на севере страны — это касается провинций Мариб и Таиз. В свою очередь, ЮПС захочет избавиться от сил Хади в южных районах, поскольку последние «создают проблемы», заметил он.

Неизбежный сценарий

Военный аналитик и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в эксклюзивном комментарии международной редакции ФАН сообщил, что захват всего Йемена движением «Ансар Аллах» является неизбежным.

«Если арабская коалиция, в первую очередь Саудовская Аравия, прекратит военную поддержку хадистов, Южного переходного совета (ЮПС), то внутренних сил у сил Мансура Хади объективно не хватит для противостояния хуситам. Особенно учитывая тот факт, что Иран продолжает оказывать им («Ансар Аллах». — Прим. ред.) военную поддержку. Соответственно, вариант Сайгона или Кабула достаточно вероятен», — отметил эксперт.

Он напомнил, что у хуситов уже имеется опыт обвального захвата Йемена в 2015 году, когда Мансур Хади бежал из страны, а повстанцы фактически заняли всю республику.

По словам Бориса Рожина, правительственная армия находится в абсолютной финансовой зависимости от Саудовской Аравии и ряда монархий Персидского залива, поэтому потеря материальной поддержки будет иметь катастрофические последствия для Хади и вооруженных сил Йемена.

«Есть, конечно, другие нюансы. Это проект Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые оснащают отряды ЮПС с целью вычленения территорий из состава Йемена. То есть в рамках арабской коалиции они реализуют свой собственный план, который зачастую противоречит как интересам хуситов, так и Саудовской Аравии», — сказал собеседник ФАН.

В связи с этим обвал власти в Йемене может приобрести несколько иные формы, считает эксперт. По его словам, в результате развивающихся событий, помимо ухода сил арабской коалиции, можно ожидать отделения определенной территории из состава охваченной войной республики.

Сопротивлению — быть

По оценкам, порядка 65% йеменцев исповедуют Ислам суннитского толка, при этом 35% — сторонники шиизма. В этой связи возникает вопрос, как движение «Ансар Аллах», которое традиционно считают шиитским, способно захватить всю власть в стране.

По мнению Бориса Рожина, те группы, которые сейчас воюют с хуситами, будут оказывать сопротивление так же, как это было перед 2015 годом. При этом не нужно забывать, что тогда хуситы смогли подавить протест, напомнил эксперт.

«Хуситы — это не просто движение шиитов. Оно пользуется поддержкой и суннитского населения, и старых йеменских вооруженных сил. Например, воюющие сейчас на стороне ОАЭ остатки Республиканской гвардии Йемена воевали на стороне хуситов до мятежа бывшего президента Салеха», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он добавил, что в последние годы многие отряды, в том числе племенные, перешли на сторону «Ансар Аллах» после внушительных побед движения.

По словам аналитика, во главе всей этой сложной конструкции стоит Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и силы «Кудс». Тегеран рассматривает хуситов как некий фундамент для построения йеменского аналога группировки «Хезболла» в Ливане.

Успех заразителен

Борис Рожин полагает, что приход талибов к власти может воодушевить другие исламистские группировки Ближнего Востока, в частности ХАМАС.

«Успех талибов выгоден с точки зрения рекрутинга, ведения пропаганды и растягивания войны во времени. Этим будут пользоваться как суннитские, так и шиитские группировки», — объяснил собеседник ФАН, указывая на существующую угрозу.

При этом он добавил, что «Талибан» — это в большей степени пуштунское движение, ограниченное в пределах одной страны. Поэтому важно отличать этнонациональные группировки от интернациональных объединений, таких как «Исламское государство»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Именно от них исходит главная опасность, поэтому с ними необходимо вести решительную борьбу.

Таким образом, несмотря на определенные нюансы, ситуация в Йемене во многом напоминает положение дел в Афганистане до вывода американского контингента. Если арабская коалиция действительно решит завершить свою миссию в республике, при военной поддержке Ирана хуситы имеют большие шансы свергнуть марионеточное правительство Мансура Хади и захватить власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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