Офис Зеленского исключил причастность президента к нападению на Порошенко

Киев, 25 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко использовал инцидент с нападением, чтобы испортить праздничную повестку. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Пятого главу государства в День независимости Украины облили зеленкой около станции метро Крещатик. Политик направлялся к зданию правительства. Затем Порошенко заявил о причастности президента Владимира Зеленского к нападению.

«Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий», — сказал Подоляк, комментируя высказывание бывшего главы государства.

Советник главы офиса президента добавил, что Порошенко оказался «информационным аутсайдером». По этой причине он использовал такой шаг, чтобы перебить повестку праздника. Подоляк отметил, что власти не причастны к инциденту.

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