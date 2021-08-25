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Онкологи перечислили пять способов снизить риск развития рака
Общество
Онкологи перечислили пять способов снизить риск развития рака
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 25 августа. Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к ожирению, которое часто провоцирует развитие злокачественных опухолей.

Под неправильным питанием следует понимать высокое содержание соли, сахара и жиров в рационе, а также частое употребление красного мяса, отметили специалисты Всемирного фонда по исследованию рака. Медики составили программу из пяти пунктов, следуя которой можно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Ежедневно важно употреблять 400 граммов цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей. Что касается овощей, нужно отказать от тех, что содержат крахмал. Например, это картофель. Нужно исключить из меню фастфуд, десерты и выпечку.

По возможности рекомендуется отказаться от газированных напитков, смузи и холодного чая. Не стоит употреблять алкоголь. Важно помнить о необходимости давать организму физические нагрузки. Желательно заниматься спортом по 30 минут в день три раза в неделю. Мужчинам и женщинам нужно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу при каких-либо отклонениях.

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