Президент Эстонии предостерегла сограждан от инвестиций в Украину

Таллин, 25 августа. Граждане Эстонии, которые инвестируют в Украину, рискуют потерять свои средства, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд.

По ее словам, происходили ситуации, когда эстонцы теряли не только вложенные деньги, но и собственность. Даже через суд не получалось вернуть имущество, подчеркнула президент Эстонии.

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции», — сказала Керсти Кальюлайд.

Ранее президент Эстонии говорила, что Украина не может в настоящее время вступить в НАТО. Препятствием является тот факт, что Киев «не возвращает территории, которые считает своими».