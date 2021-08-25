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Президент Эстонии предостерегла сограждан от инвестиций в Украину
Политика
Президент Эстонии предостерегла сограждан от инвестиций в Украину
pixabay.com

Таллин, 25 августа. Граждане Эстонии, которые инвестируют в Украину, рискуют потерять свои средства, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд.

По ее словам, происходили ситуации, когда эстонцы теряли не только вложенные деньги, но и собственность. Даже через суд не получалось вернуть имущество, подчеркнула президент Эстонии.

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции», — сказала Керсти Кальюлайд.

Ранее президент Эстонии говорила, что Украина не может в настоящее время вступить в НАТО. Препятствием является тот факт, что Киев «не возвращает территории, которые считает своими».

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