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Водитель мусоровоза на Сахалине нашел котят в мусорном баке и отвез их в приют

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:51
Общество
Водитель мусоровоза на Сахалине нашел котят в мусорном баке и отвез их в приют
eco-tko.ru

Южно-Сахалинск, 25 августа. Водитель мусоровоза в поселке Ноглики на Сахалине спас котят, которых кто-то выбросил в контейнер для отходов.

Мужчина приехал на Комсомольскую улицу, чтобы опустошить баки. В одном из контейнеров он увидел троих котят. Пока мужчина искал что-то, из чего можно сделать переноску для животных, одно из них испугалось и убежало. В итоге мужчина забрал с собой только двоих котят. Сразу дозвониться до приюта он не смог, в связи с чем ему пришлось некоторое время возить с собой животных.

«Это случилось в первой половине дня, когда волонтеры не смогли сразу откликнуться на зов о помощи. Тогда добрый человек решил возить живой груз с собой, в машине, ожидая, пока кто-нибудь из зоозащитников не освободится», — рассказал один из волонтеров.

Сейчас котят ищут хозяев. Оказалось, что в руки к волонтерам попал довольно необычный «экземпляр». Это трехцветные самцы, которые встречаются в природе крайне редко. Россиянам в целом следует внимательно следить за своими питомцами, чтобы не получить штраф. Жителю Ленобласти пришел иск от женщины, которая оказалась недовольна поведением четвероногого «соседа».

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сахалин животные хорошие новости россии
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