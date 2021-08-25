Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 22:14
22:12
Происшествия
Заслуженный артист России Сорокин умер в 60 лет после продолжительной болезни
22:05
Общество
Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей
22:05
Политика
«Талибан» намерен решить вопрос с Панджшером мирным путем
22:01
Общество
МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение
21:57
Общество
Константин Осипов рассказал об основных проблемах отечественного футбола
21:55
Общество
Ученые создали новый препарат от ожирения, защищающий организм от диабета
21:51
Весь мир
Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР
21:45
Весь мир
ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся
21:43
Происшествия
Предполагаемый убийца девочки из Тюмени мог служить в спецназе
21:42
Происшествия
Вознаграждение за помощь в розыске Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей
Все новости

Инфантино обратился к премьеру Великобритании из-за недопуска футболистов в сборные

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:50
Спорт
Инфантино обратился к премьеру Великобритании из-за недопуска футболистов в сборные
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Лондон, 25 августа. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия игроков клубов АПЛ в матчах отбора ЧМ-2022.

Пресс-служба ФИФА на официальном сайте опубликовала текст обращения Джанни Инфантино к Борису Джонсону. В нем президент организации попросил британского премьер-министра разрешить футболистам, выступающим в чемпионате Англии, сыграть за свои сборные в матчах квалификации ЧМ-2022.

До этого АПЛ запретила им участвовать в поединках, которые пройдут в странах, занесенных в «красный список» правительства Великобритании. Джонсон на обращение Инфантино пока никак не отреагировал. В «красный список» британского правительства входят 26 стран из числа тех, в которые должны отправиться футболисты клубов АПЛ.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Инфантино обратился к премьеру Великобритании из-за недопуска футболистов в сборные
джонсон инфантино чм-2022 допуск квалификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru