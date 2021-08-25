Инфантино обратился к премьеру Великобритании из-за недопуска футболистов в сборные

Лондон, 25 августа. Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия игроков клубов АПЛ в матчах отбора ЧМ-2022.

Пресс-служба ФИФА на официальном сайте опубликовала текст обращения Джанни Инфантино к Борису Джонсону. В нем президент организации попросил британского премьер-министра разрешить футболистам, выступающим в чемпионате Англии, сыграть за свои сборные в матчах квалификации ЧМ-2022.

До этого АПЛ запретила им участвовать в поединках, которые пройдут в странах, занесенных в «красный список» правительства Великобритании. Джонсон на обращение Инфантино пока никак не отреагировал. В «красный список» британского правительства входят 26 стран из числа тех, в которые должны отправиться футболисты клубов АПЛ.