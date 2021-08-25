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Внебрачный сын может претендовать на наследство экс-супруга Пугачевой Стефановича

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:47
Шоу-бизнес
Внебрачный сын может претендовать на наследство экс-супруга Пугачевой Стефановича
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 августа. Второй муж певицы Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович не был бездетным, рассказал друг кинематографиста — продюсер Александр Валов.

После смерти Стефановича встал вопрос, кому достанется его наследство. Утверждалось, что у режиссера нет детей — с Пугачевой он развелся до возникновения вопроса о малышах, а в первом браке с актрисой Натальей Богуновой экс-супруг Примадонны сам отказывался от продолжения рода.

По словам Валова, некая девушка все же забеременела от Стефановича и семь лет назад родила от него сына. Режиссер общался с продюсером много лет и иногда знакомил товарища со своими избранницами. Имя матери мальчика друг бывшего мужа Пугачевой раскрывать отказался, но отметил, что ребенок может претендовать на наследство.

«И по нашим разговорам, а также по всему тому, что происходило, надо полагать, он и есть прямой наследник имущества Александра Стефановича», — отметил Валов в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Кинематографисту принадлежали трехэтажный дом, две квартиры в Москве и элитный автомобиль. Имущество Стефановича оценивается в 200 миллионов рублей, пишут «Дни.ру».

Александр Стефанович скончался 13 июля от последствий коронавируса. Незадолго до смерти он успел показать интимную переписку с Пугачевой.

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