Даже не успели покрасить танки: военного эксперта Кнутова рассмешил парад в Киеве

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН военный эксперт Юрий Кнутов поделился мнением о военном параде ко Дню независимости Украины и сравнил представленную там военную технику с современной российской.

Напомним, на Украине 24 августа прошел парад в честь Дня независимости. Воздушная часть парада вызвала большие споры. В киевское небо поднялись вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, самолеты Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ил-76, Су-27, Су-25. Все они были изготовлены еще в советские времена. Во время прохода механизированной колонны также было заметно желание Киева продемонстрировать как можно меньше техники советского периода.

«Я вчера смотрел парад. Честно говоря, он вызвал у меня смех. Владимир Зеленский ругает СССР, не вспоминает его вообще, и при этом на параде идет только с советской техникой, начиная с самолета Ray и заканчивая зенитно-ракетными комплексами «Бук», переделанными танками Т-80. Бронетранспортеры, на которых была установлена необитаемая башня, а по сути, это все то же самое. Те же самые БМП-1», — поделился мнением Кнутов.

Военный эксперт добавил, что парад на Украине в то же время выглядел печально.

«Они даже не успели покрасить ряд танков. Это позорно, но хуже всего, что Украина не понимает, что без России она ничто», — резюмировал специалист.

Ранее Юрий Кнутов назвал российское оружие для уничтожения беспилотников. По его словам, зенитно-ракетный комплекс «Сосна» способен расправляться с БПЛА «как с мухами».