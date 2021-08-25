Ливия и Египет договорились расширить сотрудничество в нефтяном секторе

Триполи, 25 августа. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун принял посла Египта в североафриканском государстве Тамера Мустафу и сопровождающую его делегацию в столичной штаб-квартире ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны высоко оценили глубину существующих дружественных отношений между соседними странами. Они подтвердили готовность и дальше развивать сотрудничество в различных областях.

Мухаммад Аун также поздравил Тамера Мустафу с назначением. Министр выразил надежду, что посольство Египта в Ливии сыграет ключевую роль в укреплении экономической и политической стабильности в «братских государствах».

Посол, в свою очередь, подтвердил поддержку Каиром усилий по восстановлению нефтяной промышленности Триполи в рамках постоянного сотрудничества между двумя странами.

«Мы готовы внести эффективный вклад в реконструкцию и восстановление нефтегазовой инфраструктуры на территории Ливии», — заявил Тамер Мустафа.

Каир и Триполи начали активно развивать дипломатические отношения после формирования переходного Правительства национального единства во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой. Первым шагом стало возобновление работы посольства и консульства. Позже планировалось разрешить въезд на территорию североафриканского государства трудовых мигрантов из Египта, однако этот вопрос временно отложили. Причиной такого решения стали приближающиеся президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря.