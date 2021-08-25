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Лежащие в недрах земли алмазы могут быть останками древних существ
Общество
Лежащие в недрах земли алмазы могут быть останками древних существ
Global Look Press  /  © Martin Poole / moodboard

Перт, 25 августа. Геологи Кертинского университета исследовали ядра глубоких континентальных алмазов и выяснили, что камни содержат останки некогда живых существ.

Все природные алмазы делятся на три типа: литосферные, океанические и сверхглубинные континентальные. Глубинные являются самыми редкими, они образуются на глубине более 300 км. Как выяснили австралийские ученые, сверхглубинные алмазы содержат поразительное количество изотопа углерода, имеющего органическое происхождение.

«Теперь мы не только лучше понимаем углеродный цикл нашей планеты, но и знаем некоторые впечатляющие аспекты динамической геологической истории», — сообщил один из участников исследований.

Китайские ученые создали материал, который по прочности превосходит алмаз и обладает множеством свойств стекла. Также он крепче многих других известных науке материалов. Исследователи полагают, что их разработке можно найти практическое применение.

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ученые исследования алмазы
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