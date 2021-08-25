Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 22:13
22:12
Происшествия
Заслуженный артист России Сорокин умер в 60 лет после продолжительной болезни
22:05
Общество
Регионы России самостоятельно примут решение о масочном режиме для учителей
22:05
Политика
«Талибан» намерен решить вопрос с Панджшером мирным путем
22:01
Общество
МВД РФ предлагает изменить правила проверки водителей на опьянение
21:57
Общество
Константин Осипов рассказал об основных проблемах отечественного футбола
21:55
Общество
Ученые создали новый препарат от ожирения, защищающий организм от диабета
21:51
Весь мир
Пользователи соцсетей раскритиковали миротворцев ООН за ложь об убийстве ребенка в ЦАР
21:45
Весь мир
ЦАР подпишет конвенцию о защите прав трудящихся
21:43
Происшествия
Предполагаемый убийца девочки из Тюмени мог служить в спецназе
21:42
Происшествия
Вознаграждение за помощь в розыске Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей
Все новости

Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
Общество
Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
pixabay.com

Москва, 25 августа. Ношение тяжелого ранца может обернуться разнообразными проблемами со здоровьем у школьников, заявила кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова.

Слишком тяжелый рюкзак опасен для ребенка. Его частое ношение может привести к развитию плоскостопия. К тому же у школьников младшего возраста возможно смещение внутренних органов и боли в животе. В старшем возрасте такие проблемы перерастают в грыжи, остеохондрозы и остеопорозы.

«Из-за слишком тяжелого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого», — разъяснила врач в беседе с URA.RU.

Что касается смещения органов, оно происходит, если рюкзак неплотно прилегает к спине. В более старшем возрасте у учащихся возникают зажимы, а также нарушается кровоснабжение. Это приводит к плохому питанию тазобедренных, коленных суставов.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Учебные учреждения готовы принять 17 млн человек, отметил руководитель Минпросвещения, выступая в ходе президиума Госсовета по вопросам общего образования.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
здоровье школьники добрецова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru