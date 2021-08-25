Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе

Москва, 25 августа. Ношение тяжелого ранца может обернуться разнообразными проблемами со здоровьем у школьников, заявила кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова.

Слишком тяжелый рюкзак опасен для ребенка. Его частое ношение может привести к развитию плоскостопия. К тому же у школьников младшего возраста возможно смещение внутренних органов и боли в животе. В старшем возрасте такие проблемы перерастают в грыжи, остеохондрозы и остеопорозы.

«Из-за слишком тяжелого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого», — разъяснила врач в беседе с URA.RU.

Что касается смещения органов, оно происходит, если рюкзак неплотно прилегает к спине. В более старшем возрасте у учащихся возникают зажимы, а также нарушается кровоснабжение. Это приводит к плохому питанию тазобедренных, коленных суставов.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Учебные учреждения готовы принять 17 млн человек, отметил руководитель Минпросвещения, выступая в ходе президиума Госсовета по вопросам общего образования.