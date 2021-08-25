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Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:50
Политика
Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене
flickr.com  /  МИД России

Вена, 25 августа. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с канцлером Австрии Себастьяном Курцем началась. Мероприятие проходит в Вене.

Руководитель ведомства и канцлер обменялись рукопожатиями. Затем они сфотографировались на фоне национальных флагов. После стартовали переговоры в формате тет-а-тет. Встреча проходит без представителей СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на Генассамблее ООН. Руководителем группы будет Сергей Лавров.

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россия австрия лавров
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