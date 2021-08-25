Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене

Вена, 25 августа. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с канцлером Австрии Себастьяном Курцем началась. Мероприятие проходит в Вене.

Руководитель ведомства и канцлер обменялись рукопожатиями. Затем они сфотографировались на фоне национальных флагов. После стартовали переговоры в формате тет-а-тет. Встреча проходит без представителей СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на Генассамблее ООН. Руководителем группы будет Сергей Лавров.