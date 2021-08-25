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СК Волгоградской области проводит проверку по факту смерти 11-летнего подростка

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:39
Происшествия
СК Волгоградской области проводит проверку по факту смерти 11-летнего подростка
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Волгоград, 25 августа. В Калачевском районе Волгоградской области в реке Самородная утонул 11-летний подросток. Региональный СК начал по данному факту проверку.

Родители мальчика рассказали, что подросток уехал в обед кататься на велосипеде и обещал скоро вернуться, однако вечером так и не появился дома. В связи с этим семья обратилась в полицию. Начались поиски.

Личные вещи пропавшего подростка были обнаружены на берегу притока Береславского водохранилища. Тело мальчика извлекли из воды. Предположительно, причиной смерти стал недостаток кислорода в организме, который образовался в результате утопления.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Жертвой стихии стала и 42-летняя жительница Нижегородской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина пошла купаться в реку и утонула.

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следственный комитет волгоградская область утонул ребенок калачевский район река береславка
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