Дочь продюсера Константина Меладзе экстренно госпитализировали

Киев, 25 августа. Наследница успешного продюсера Константина Меладзе и юриста Яны Сумм Лия попала в больницу. Об этом 17-летняя девушка сообщила подписчикам в Instagram.

Лия Меладзе поделилась в Stories кадрами из медучреждения. Судя по всему, ей ставили капельницу. По словам дочери продюсера, сейчас ей ничто не угрожает, но до этого ситуация была критической. Она поблагодарила друзей и близких за поддержку.

Константин Меладзе пока не комментировал состояние дочери. Но журналисты и не ждут, что он будет делиться такими подробностями. Музыкальный менеджер обычно держит в тайне все семейные проблемы.

Продюсер впервые обратил внимание на Яну Сумм, когда та участвовала в конкурсе красоты «Мисс Украина» в 1992 году. Через четыре года пара поженилась. Супруга подарила мужу двух дочек Алису и Лию и сына Валерия.

Самоотверженность, с которой Яна охраняла семейный очаг и заботилась о детях, не смогла спасти брак. Меладзе развелся с ней через 19 лет. Осенью 2015 года он женился на бывшей участнице группы «ВИА Гра» Вере Брежневой.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отпраздновали новоселье. Звездная чета переехала в особняк после рождения ребенка.