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Армия
Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих
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Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:39
Армия
Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 25 августа. Совет Федерации уделяет повышенное внимание вопросу социальной поддержки военнослужащих. Об этом заявила Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоялась панельная сессия на тему «Опыт социальной адаптации и профессиональной самореализации увольняющихся в запас и супругов военнослужащих через освоение предпринимательских компетенций».

По словам Святенко, наблюдение данной ситуации показало наличие запросов у категории граждан на новые знания, необходимые для их адаптации в социуме и самореализации. Она пригласила всех присутствующих на сессии посетить IV Форум социальных инноваций регионов, который будет проходить в Москве с 9 по 11 сентября.

«Совет Федерации является одним из инициаторов и организаторов проведения Форума. Эта площадка — своего рода «выставка достижений в социальной сфере»», — отметила сенатор.

Она добавила, что организации и эксперты представят гостям мероприятия лучшие практики и наработки, а также поделятся своими социальными инновациями.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подготовило увлекательную культурную программу для гостей форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

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совет федерации святенко армия-2021
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