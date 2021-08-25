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В Минприроды объяснили закон о расширенной ответственности производителей
Экономика
В Минприроды объяснили закон о расширенной ответственности производителей
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 25 августа. Минприроды России организовало встречу с представителями бизнеса и «Российского экологического оператора». Ее посвятили расширенной ответственности производителей (РОП).

Принцип РОП заставит каждого из производителей на российском рынке отвечать за утилизацию упаковки, если она есть у товара. Часть предпринимательского сообщества не понимает инициативу и намеренно оттягивает принятие закона, который должен вступить в силу с 2022 года. Чтобы исправить ситуацию, в министерстве предприняли попытку объяснить все нюансы, пишет сайт 360tv.ru.

«Сегодня утилизируется 4,5% отходов, остальное направляется на полигоны для захоронения... Если вы не утилизируете самостоятельно, то вы платите экосбор в пользу государства», — отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он добавил, что поступления от экспорта будут направляться на развитие государственной системы обращения с отходами. Инициатива была разработана еще более десяти лет назад, однако производители не создали достаточно много собственных мощностей переработки.

После длительного ожидания ведомство приняло решения изменить систему для создания собственных средств утилизации. Предприниматели продолжают высказывать опасения и обращаться с правительству за смягчением и изменением законопроекта.

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экология бизнес минприроды упаковка переработка роп расширенная ответственность производителей
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