СК возбудил дело об убийстве на свадьбе в КЧР

Черкесск, 25 августа. Один из гостей свадьбы в Ногайском районе погиб в результате конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители считают, что поводом для преступления мог стать конфликт на бытовой почве. Один из участников выстрелил оппоненту в живот. Стрелок сбежал, а пострадавший скончался по пути в больницу.

Согласно неофициальной информации, между мужчинами разгорелась ссора на свадьбе. Они не могли определиться чья очередь танцевать с невестой.