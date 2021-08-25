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СК возбудил дело об убийстве на свадьбе в КЧР

  /   Обновлено: 25 августа 2021 20:42
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве на свадьбе в КЧР
pxhere.com

Черкесск, 25 августа. Один из гостей свадьбы в Ногайском районе погиб в результате конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители считают, что поводом для преступления мог стать конфликт на бытовой почве. Один из участников выстрелил оппоненту в живот. Стрелок сбежал, а пострадавший скончался по пути в больницу.

Согласно неофициальной информации, между мужчинами разгорелась ссора на свадьбе. Они не могли определиться чья очередь танцевать с невестой.

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