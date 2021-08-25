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Российские военные получат новейший робототехнический комплекс «Штурм»
Армия
Российские военные получат новейший робототехнический комплекс «Штурм»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 августа. Представители Минобороны РФ заключили контракт на поставку опытного образца тяжелого робототехнического комплекса «Штурм». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Договор был подписан на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021», который в жти дни проходит в Подмосковье.

«Подписан государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны РФ заключило договор с ОАО «766-е Управление производственно-технологической комплектации» на поставку нескольких робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14».

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что в ходе форума «Армия-2021» ведомство заключило более 40 контрактов на общую сумму в размере 500 миллиардов рублей, передает RT.

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россия минобороны рф армия-2021
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